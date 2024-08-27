Как рассказал в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, перевозка биоматериалов с Украины через Молдавию в интересах американских лабораторий проводится в том числе фирмами из Штатов и компаниями, подконтрольными президенту республики Майе Санду.
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