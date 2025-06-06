В Бурятии убита волонтер отряда «ЛизаАлерт»

В республике Бурятия убита волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Мария Лубсанова. Как сообщили 6 июня в СУ СКР по республике Бурятия, накануне вечером в лесу возле села Ключи было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями грудной клетки и верхних конечностей.