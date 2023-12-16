Матвиенко назвала проблему мигрантов «абсолютно спровоцированной» и призвала свернуть публичную дискуссию до её «подготовки»

"Ситуацию в России будут пытаться расшатать, используя недовольство трудовыми мигрантами." Это выдержка из речи Матвиенко - из неё следует, что недовольство присутствует! А кто там чего шатает непонятно. Убирайте диаспоры это готовые ОПГ для уничтожения русских уже в России. И ещё поехали в мигрантские страны настроим там храмов христианских, во всех школах поставим ёлки новогодние и введём все христианские обычаи - как вам, мадам Матвиенко идея? Класс!!!

нл

николай лебедев

Это матвиенки во власти и расшатывают Россию своим бездействием и покрывательством "бизнеса", не Госсовет, а клуб по интересам для заслуженных и не очень пенсионеров.Ей вообще-то на пенсию бы давно пора уйти после всех скандалов с казнокрадами-членами Госсовета.Один только скандал с папашей-руководителем Газпрома в Дагестане и его сынком-сенатором от Дагестана чего стоит, а ведь с этим "сенатором" она в командировки за границу ездила.