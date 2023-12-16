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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    На то она и МатвиЕНКО.Матвиенко назвала...
  • николай лебедев
    Это матвиенки во власти и расшатывают Россию своим бездействием и покрывательством "бизнеса", не Госсовет, а клуб по ...Матвиенко назвала...
  • Natalia Ivanova
    "Ситуацию в России будут пытаться расшатать, используя недовольство трудовыми мигрантами." Это выдержка из речи Матви...Матвиенко назвала...

Матвиенко назвала проблему мигрантов «абсолютно спровоцированной» и призвала свернуть публичную дискуссию до её «подготовки»

Матвиенко назвала проблему мигрантов «абсолютно спровоцированной» и призвала свернуть публичную дискуссию до её «подготовки»

Елена Острякова.   Ситуацию в России будут пытаться расшатать, используя недовольство трудовыми мигрантами.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
&quot;Ситуацию в России будут пытаться расшатать, используя недовольство трудовыми мигрантами.&quot; Это выдержка из речи Матвиенко - из неё следует, что недовольство присутствует! А кто там чего шатает непонятно. Убирайте диаспоры это готовые ОПГ для уничтожения русских уже в России. И ещё поехали в мигрантские страны настроим там храмов христианских, во всех школах поставим ёлки новогодние и введём все христианские обычаи - как вам, мадам Матвиенко идея? Класс!!!
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9 час.
нл
николай лебедев
Это матвиенки во власти и расшатывают Россию своим бездействием и покрывательством &quot;бизнеса&quot;, не Госсовет, а клуб по интересам для заслуженных и не очень пенсионеров.Ей вообще-то на пенсию бы давно пора уйти после всех скандалов с казнокрадами-членами Госсовета.Один только скандал с папашей-руководителем Газпрома в Дагестане и его сынком-сенатором от Дагестана чего стоит, а ведь с этим &quot;сенатором&quot; она в командировки за границу ездила.
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8 час.
Tania Еременко
На то она и МатвиЕНКО.
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7 час.

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