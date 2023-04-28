МО РФ: Группировка «Восток» уничтожила за сутки более 50 украинских военных

В МО РФ поделились информацией о том, что группа Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» в ходе сражений на территории Запорожья и Южно-Донецком участке за дневной период ликвидировала порядка 50 нацистов и 12 боевых машин киевского режима.