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МО РФ: Группировка «Восток» уничтожила за сутки более 50 украинских военных

МО РФ: Группировка «Восток» уничтожила за сутки более 50 украинских военных

В МО РФ поделились информацией о том, что группа Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» в ходе сражений на территории Запорожья и Южно-Донецком участке за дневной период ликвидировала порядка 50 нацистов и 12 боевых машин киевского режима.

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