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Картина дня. Финансы

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Симоньян выразила изумление словами гимна Украины

Симоньян выразила изумление словами гимна Украины

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказала, что ее всегда изумляли слова в гимне Украины о том, что страна еще не умерла.

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Комментарии
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iv
igor vinogradov
с уважением,ще не вмерло в украине...
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15 час.
NZ
Nodar Zade
Какая страна, такой и гимн!
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12 час.
Юрий Белов
Как вы гимн свой пропоёте, Так страна и поплывет!
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1 час.
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