Симоньян выразила изумление словами гимна Украины

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказала, что ее всегда изумляли слова в гимне Украины о том, что страна еще не умерла.