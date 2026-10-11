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Ульви Бабаев после 0:1 с «Динамо»: «Удаление Самошникова убило игру»

Ульви Бабаев после 0:1 с «Динамо»: «Удаление Самошникова убило игру»

Вингер «Рубина» Ульви Бабаев после матча 10-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:1) посетовал на удаление защитника Ильи Самошникова.

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