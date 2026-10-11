Ульви Бабаев после 0:1 с «Динамо»: «Удаление Самошникова убило игру»

Вингер «Рубина» Ульви Бабаев после матча 10-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:1) посетовал на удаление защитника Ильи Самошникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Германии две па...
- В Германии две па...
- Кураньи — об Овеч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым