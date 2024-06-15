Фабер: ВСУ должны иметь возможность бить западным оружием по всей России

Эксперт фракции Свободной демократической партии Германии по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что Вооруженные силы Украины должны иметь возможность ударять западным оружием по целям на всей территории России.
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