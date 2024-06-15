Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    тебе это не надо знатьГерман Греф в рол...
  • саша дмитренко
    сочувствую,,,совкодрочерам  не  понятьОказывается, мы «...
  • Сергей Дмитриев
    = Что за комиссия, Создатель ? = (С)  Эта комиссарка  Урсала и ейный подельник Байден - воплощение ущербной ментально...Глава Еврокомисси...

Фабер: ВСУ должны иметь возможность бить западным оружием по всей России

Фабер: ВСУ должны иметь возможность бить западным оружием по всей России

Эксперт фракции Свободной демократической партии Германии по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что Вооруженные силы Украины должны иметь возможность ударять западным оружием по целям на всей территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ural Karahanow
Западная германия д/б очищена от германосвинов, недобитых в 45-м. Они не изменятся никогда. Как и жители Англии. Нам ла манш не нужен в принципе.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх