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Давал советы, как нарушать законы: СК заинтересовался живущим в Петербурге мигрантом-блогером

Давал советы, как нарушать законы: СК заинтересовался живущим в Петербурге мигрантом-блогером

Мигрант-блогер из Таджикистана нашёл способ обмануть миграционное законодательство и поделился им с земляками в соцсети.

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