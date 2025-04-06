Киевская полиция ввела пропускной режим в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской лавре украинская полиция установила специальный пропускной режим, согласно которому священнослужители могут входить и выходить с территории монастыря только по спискам, составленным СБУ.
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