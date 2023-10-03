Школьные каникулы 2023-2024: точные даты осенних, новогодних и весенних каникул для школ на весь учебный год Елена ГалицкаяС приближением окончания первого учебного месяца волнение родителей и школьников нарастает, и одним из основных вопросов становится — когда начнутся долгожданные каникулы? Для того чтобы помочь вам спланировать отдых или культурную программу на предстоящие периоды отдыха, журналисты ftimes.