Школьные каникулы 2023-2024: точные даты осенних, новогодних и весенних каникул для школ на весь учебный год Елена ГалицкаяС приближением окончания первого учебного месяца волнение родителей и школьников нарастает, и одним из основных вопросов становится — когда начнутся долгожданные каникулы? Для того чтобы помочь вам спланировать отдых или культурную программу на предстоящие периоды отдыха, журналисты ftimes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии