МИД РФ предупредил о рисках радиационной аварии из-за атак Киева на Запорожскую АЭС

Как сообщает РИА Новости, Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 30 июля выступила с заявлением, в котором предупредила о серьезной угрозе, связанной с атаками украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).