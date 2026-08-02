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FiNE NEWS

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МИД РФ предупредил о рисках радиационной аварии из-за атак Киева на Запорожскую АЭС

Как сообщает РИА Новости, Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 30 июля выступила с заявлением, в котором предупредила о серьезной угрозе, связанной с атаками украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

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