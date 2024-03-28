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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Take-Two Interactive купит Gearbox у Embracer Group за $460 миллионов — подтверждена новая Borderlands К...

Take-Two Interactive купит Gearbox у Embracer Group за $460 миллионов — подтверждена новая Borderlands К...

Take-Two Interactive купит Gearbox у Embracer Group за $460 миллионов — подтверждена новая BorderlandsКак и предполагалось, вслед за Saber Interactive шведский холдинг Embracer Group решил расстаться с ещё одним своим подразделением — The Gearbox Entertainment Company.

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