«Упал на задней площадке»: мальчик потерял сознание от жары в омском автобусе №29. Пассажиры помогли его бабушке привести ребенка в чувства.
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«Упал на задней площадке»: мальчик потерял сознание от жары в омском автобусе №29. Пассажиры помогли его бабушке привести ребенка в чувства.