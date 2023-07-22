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Слуцкий: глава Украины Зеленский получает от своих хозяев из США прямую индульгенцию и средства для убийства мирных жителей

Слуцкий: глава Украины Зеленский получает от своих хозяев из США прямую индульгенцию и средства для убийства мирных жителей

Украинский президент Владимир Зеленский получает от своих хозяев из Соединенных Штатов прямую индульгенцию и средства для убийства представителей гражданского населения.

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