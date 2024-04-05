Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения председателем ВС

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кандидатура Ирины Подносовой рекомендована президенту России Владимиру Путину для представления Совету Федерации для назначения председателем Верховного Суда, сообщается на сайте Кремля.
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