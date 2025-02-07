Становление Брижит: Недоступное прошлое

Прошлое Брижит Макрон покрыто мраком, констатирует пытавшаяся расследовать его Кэндис Оуэнс. Детских фотографий первой леди Франции найти невозможно, а родственники и давние знакомые говорят о ней только по согласованию с Елисейским дворцом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии