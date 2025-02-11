В Керчи поймали оскорблявшего Владимира Путина ждуна

Сотрудниками МВД задержан житель г. Керчь Соловьев Михаил Викторович, размещавший в социальной сети «Вконтакте» материалы, оскорбляющие Президента России Владимира Путина, российскую армию, чувства верующих.
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