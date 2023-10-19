Депутат Журова заявила, что МОК не хочет видеть россиян на Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) делает все, чтобы российские спортсмены не участвовали в Играх‑2024 в Париже.
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