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Депутат Журова заявила, что МОК не хочет видеть россиян на Олимпиаде в Париже

Депутат Журова заявила, что МОК не хочет видеть россиян на Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) делает все, чтобы российские спортсмены не участвовали в Играх‑2024 в Париже.

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