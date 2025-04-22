Корабли ВМФ России и ВМС Бангладеш вышли в акваторию Индийского океана. В ходе учений с нашей стороны действовал отряд кораблей Тихоокеанского флота — корветы «Резкий», «Герой России Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга».
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