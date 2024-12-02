Без топлива «Газпрома» австрийская OMV срочно бурит месторождение в Черном море

До последнего времени OMV оставалась одним из крупнейших клиентов «Газпрома» в Европе. Ежегодные поставки составляли 5,7 млрд кубометров в год по австрийскому контракту.
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