Первый день осеннего праздника фонтанов в Нижнем парке Петергофа. В этом году он посвящён Году семьи и Александру Пушкину.
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Первый день осеннего праздника фонтанов в Нижнем парке Петергофа. В этом году он посвящён Году семьи и Александру Пушкину.