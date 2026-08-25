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Регионы России

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В Москве стартовала комплексная реконструкция Ярославского вокзала

В Москве стартовала комплексная реконструкция Ярославского вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале комплексной реконструкции Ярославского вокзала. Работы планируется провести по стандарту, принятому при модернизации Ленинградского вокзала, что обеспечит высокий уровень обслуживания пассажиров.

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