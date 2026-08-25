В Москве стартовала комплексная реконструкция Ярославского вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале комплексной реконструкции Ярославского вокзала. Работы планируется провести по стандарту, принятому при модернизации Ленинградского вокзала, что обеспечит высокий уровень обслуживания пассажиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии