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  • Ингерман Ланская
    даааа, пиндосники, это вам не нищая совдепия, Это Россия!!!!!Запад боится прод...
  • Серж Серов
    Автор,что за хуйню ты несёшь в своей статье,я так нихуя и не понял...Прибалты могут на...
  • Ed
    Минимум лет на 200 опоздали с поумнениемНастала пора изба...

Запад придумал ответ на провальный «контрнаступ» Украины

Запад придумал ответ на провальный «контрнаступ» Украины

США работают над новой стратегией поддержки Украины на десять лет вперед. Смена тактики заключается в укреплении военной силы и экономики, отказе от возвращения утраченных территорий и отражении наступления России.

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