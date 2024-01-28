Запад придумал ответ на провальный «контрнаступ» Украины

США работают над новой стратегией поддержки Украины на десять лет вперед. Смена тактики заключается в укреплении военной силы и экономики, отказе от возвращения утраченных территорий и отражении наступления России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии