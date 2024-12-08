Как разозлить Блинкена за 30 секунд: Интервью Лаврова Карлсону. Вы не заметили эти детали, а мы расскажем

Неожиданное интервью Лаврова Карлсону - вы не заметили эти интересные детали, а мы расскажем. Глава МИД пошёл на хитрость, и показал, как разозлить Блинкена за 30 секунд - раскрыты детали особой беседы по деэскалации.
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