В России могут увеличить срок подачи иска о неправомерном увольнении. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, увеличивающий сроки подачи иска о неправомерном увольнении с работы до двух месяцев.
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