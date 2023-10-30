В России могут увеличить срок подачи иска о неправомерном увольнении. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, увеличивающий сроки подачи иска о неправомерном увольнении с работы до двух месяцев.