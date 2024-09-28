СМИ: Израиль надеется не проводить наземную операцию в Ливане

Израиль рассчитывает, что убийство генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы позволит стране не проводить наземную операцию в Ливане, сообщает РИА новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.
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