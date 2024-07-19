Байден остается? Команда признает «падение» поддержки, но заявляет, что он в гонке

Еще 6 демократов в Конгрессе призывают президента США прекратить борьбу за переизбрание, поскольку Обама и Пелоси заявили, что выражают обеспокоенность тем, что партия проиграет выборы, если действующий президент останется в списке.
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