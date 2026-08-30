Зеленский в ужасе, Маск в шоке: РФ разработала способ глушить Starlink

Starlink перестает работать под воздействием новейшего российского комплекса «Волна Купол Гарант». Как сообщают источники, он способен подавлять связь на площади до 20 квадратных километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Israel Hayom: сам...
- В Одессе застрели...
- Психолог Савичева...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым