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Референдум как ключ к миру: новая стратегия Украины в переговорах с Россией

Референдум как ключ к миру: новая стратегия Украины в переговорах с Россией

Референдум как ключ к миру: новая стратегия Украины в переговорах с Россией Юлия СоколоваВ условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, поиск путей к мирному урегулированию становится все более актуальным.

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Комментарии
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АндрейБорков
Какой на хер референдум? Только КАПИТУЛЯЦИЯ, иных вариантов не существует.
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16 час.
ИИ
Иван Иваныч
А чего референдума когда первые переговоры срывали не провели? Что за очередные игры, то пинками народ в окопы на убой, то вдруг &quot;мнением народа&quot; заинтересовались...опять с себя ответственность снять пытаются, хитрожопые.
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13 час.

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