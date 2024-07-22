Какой на хер референдум? Только КАПИТУЛЯЦИЯ, иных вариантов не существует.

ИИ

Иван Иваныч

А чего референдума когда первые переговоры срывали не провели? Что за очередные игры, то пинками народ в окопы на убой, то вдруг "мнением народа" заинтересовались...опять с себя ответственность снять пытаются, хитрожопые.