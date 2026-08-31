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При поддержке КАМАЗа в Саратове построят завод по производству раздаточных коробок

При поддержке КАМАЗа в Саратове построят завод по производству раздаточных коробок

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин принял участие в церемонии запуска строительства цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок грузовых автомобилей.

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