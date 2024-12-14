Прокурор завершил представлять доказательства по делу Хачатуряна и его дочерей

Сторона обвинения завершила представление доказательств обвинения по делу Михаила Хачатуряна, которому вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью собственных дочерей - Крестины, Ангелины и Марии.
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