БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бойцы ГрВ «Север» ВС РФ сомкнули «Волчанский котёл» в Харьковской области

Бойцы ГрВ «Север» ВС РФ сомкнули «Волчанский котёл» в Харьковской области

Российская армия продолжает создание зоны безопасности в приграничных украинских регионах. В ходе наступательных действий ВС РФ применяют тактику блокирования вражеских сил на укрепленных позициях обороны.

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