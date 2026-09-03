Бойцы ГрВ «Север» ВС РФ сомкнули «Волчанский котёл» в Харьковской области

Российская армия продолжает создание зоны безопасности в приграничных украинских регионах. В ходе наступательных действий ВС РФ применяют тактику блокирования вражеских сил на укрепленных позициях обороны.
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