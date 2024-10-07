В Виноградовском округе отремонтировали Дом культуры

В посёлке Березник в рамках нацпроекта «Культура» был проведён капитальный ремонт ДК «Первомайский».На модернизацию здания, закупку оборудования и благоустройство прилегающей территории было выделено около 50 миллионов рублей из консолидированного бюджета за два года.