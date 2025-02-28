Трамп прокомментировал свой спор с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский проявил неуважение к США и не готов к заключению мира. Так встречу с украинским лидером прокомментировал американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
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