Луческу заявил, что никогда не вернется работать в Россию

Мирча Луческу категорично высказался о возможной работе в России. Бывший главный тренер донецкого «Шахтера», «Зенита» и киевского «Динамо» заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет снова работать в России.
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