Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 618 подписчиков

В США возмущены: Россия помогает Ирану

В США возмущены: Россия помогает Ирану

В США возмущены: Россия помогает Ирану оружием. По информации СМИ Тегеран обратился к Москве с просьбой о предоставлении новых реактивных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5" для использования в конфликте с Израилем и Америкой.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Leonid PlиGin
Leonid PlиGin

Не понятно, зачем американцы возмущаются? США помогают Усраине воевать с Россией, почему Россия не может помочь Ирану воевать с Америкой? Не надо возмущаться, надо учить украинский язык, чтобы кричать в случае опасности: "А нас за шо?"