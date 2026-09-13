В США возмущены: Россия помогает Ирану оружием. По информации СМИ Тегеран обратился к Москве с просьбой о предоставлении новых реактивных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5" для использования в конфликте с Израилем и Америкой.
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Не понятно, зачем американцы возмущаются? США помогают Усраине воевать с Россией, почему Россия не может помочь Ирану воевать с Америкой? Не надо возмущаться, надо учить украинский язык, чтобы кричать в случае опасности: "А нас за шо?"