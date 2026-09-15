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Пронедра

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Может ли Россия присоединить Украину, Пинчук оценил сценарии

Может ли Россия присоединить Украину, Пинчук оценил сценарии

Вопрос о том, может ли Россия присоединить Украину целиком или интегрировать значительную часть ее территории, напрямую связан не только с ходом боевых действий, но и с тем, что должно произойти после их завершения.

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