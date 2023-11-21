В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ

Лидер нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде, который выступает против поставок оружия Украине, вновь подвергся нападению: это произошло в понедельник в кафе в нидерландском Гронингене, передает портал Nu.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии