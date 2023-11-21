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В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ

В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ

Лидер нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде, который выступает против поставок оружия Украине, вновь подвергся нападению: это произошло в понедельник в кафе в нидерландском Гронингене, передает портал Nu.

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Комментарии
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Лев Добрый
Иногда трудно понять, что из себя представляют Нидерланды, с крохотной территорией, равной площади Тамбовской области - около 34 000 кв/км. плюс 8 000 кв/км водной поверхности!👀😱😜👈
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