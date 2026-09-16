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Царьград

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Розенбаум прошёлся по рэперам: "Когда это делает сын учителя из Тамбова - поперёк"

Розенбаум прошёлся по рэперам: "Когда это делает сын учителя из Тамбова - поперёк"

Александр Розенбаум объяснил, почему ему не близок российский рэп, раскритиковал артистов, выступающих под фонограмму, и рассказал, что не хотел бы видеть фильм о собственной жизни.

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