Росрыболовство: уже 58 новых судов в России перерабатывают 100% улова

В России полностью меняется модель рыбопромышленной отрасли. Рыбаки начинают полностью перерабатывать улов, уже есть 58 новых, современных судов для этого.
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