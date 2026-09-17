Страна и люди
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Страна и люди

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Росрыболовство: уже 58 новых судов в России перерабатывают 100% улова

Росрыболовство: уже 58 новых судов в России перерабатывают 100% улова

В России полностью меняется модель рыбопромышленной отрасли. Рыбаки начинают полностью перерабатывать улов, уже есть 58 новых, современных судов для этого.

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