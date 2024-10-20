Используя улучшенную версию AlphaFold, инструмента искусственного интеллекта для предсказания структуры белков, разработанного Google DeepMind, исследователи выявили комплекс из трех ключевых белков, необходимых для распознавания яйцеклетки и сперматозоид

Используя улучшенную версию AlphaFold, инструмента искусственного интеллекта, разработанного Google DeepMind для прогнозирования белковых структур, исследователи определили комплексы из трех ключевых белков, необходимых для отличия яйцеклеток от сперматозоидов.
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