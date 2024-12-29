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Мода и Шоу-бизнес

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Украинская телеведущая пожаловалась на кричащего «Слава Путину!» поляка

Украинская телеведущая пожаловалась на кричащего «Слава Путину!» поляка

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожаловалась на поляка, который начал кричать «Слава Путину!», услышав украинскую речь.

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