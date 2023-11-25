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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Дикиджи: «После болезни не успел толком восстановиться, потерял форму, дышать тяжело. Поборолся, все, что мог – сделал»

Дикиджи занял в короткой программе третье место с 94,48 баллами.  «После болезни не успел толком восстановиться, потерял форму, дышать тяжело.

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