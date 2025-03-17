Вторжение ВСУ в Курскую область произошло на фоне негласных переговоров в Катаре в прошлом году, освобождение российских территорий – на фоне официальных между США и РФ, которые действительно могут решить вопрос и иметь последствия для заключения договора и установления гарантий безопасности.
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