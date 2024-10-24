Пушков назвал саммит БРИКС ключом к переходу к новому состоянию мира

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал о важной роли прошедшего в Казани саммита БРИКС, отметив продолжение трансформации однополярного мира в многополярный.
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