Магические свойства янтаря

Этот самоцвет известен человечеству ещё с древних веков. И у органического минерала много поэтических названий: дар солнца, солнечный камень, слеза моря…Образовавшись миллионы лет назад из затвердевшей смолы хвойных растений он веками оставался на морских побережьях.
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