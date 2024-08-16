Магические свойства янтаря

Этот самоцвет известен человечеству ещё с древних веков. И у органического минерала много поэтических названий: дар солнца, солнечный камень, слеза моря…Образовавшись миллионы лет назад из затвердевшей смолы хвойных растений он веками оставался на морских побережьях.