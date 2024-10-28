Врагу стоит бояться: В России разработали подводный беспилотник бионического типа Ирэн ОрлонскаяПензенские исследователи работают над созданием беспилотного подводного устройства, которое найдет применение в океанографических исследованиях, поисково-спасательных миссиях и военных операциях.
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