Фаррахов прокомментировал инициативу по оценке частных клиник в ответ на рост жалоб

В конце прошлого года на заседании Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности было принято решение поручить Роспотребнадзору и Росздравнадзору разработать методику оценки частных медицинских учреждений.
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