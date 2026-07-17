Врач Щемеров раскрыл, как цвет глаз влияет на чувствительность

С 17 по 19 июля отмечаются дни редких цветов глаз. Врач-офтальмолог Николай Щемеров объясняет влияние пигмента меланина на цвет глаз и светочувствительность, а эзотерик Елена Воронова связывает цвет радужки с характером и судьбой.