Минниханов поздравил татарстанцев с десятилетием присоединения Крыма к Росссии

Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей республики с десятилетием подписания исторического соглашения 18 марта 2014 года о вхождении Крыма в состав Российской Федерации и создании двух новых субъектов страны.
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