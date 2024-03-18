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ГТРК Татарстан

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Минниханов поздравил татарстанцев с десятилетием присоединения Крыма к Росссии

Минниханов поздравил татарстанцев с десятилетием присоединения Крыма к Росссии

Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей республики с десятилетием подписания исторического соглашения 18 марта 2014 года о вхождении Крыма в состав Российской Федерации и создании двух новых субъектов страны.

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